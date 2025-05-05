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Отопление в Югре отключат до 1 июня

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) отопительный сезон планируют завершить до 1 июня, сообщила служба жилищного и строительного надзора округа.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отопление в регионе отключат, если температура будет держаться на уровне выше +8° в течение пяти дней. Если в доме нет централизованного отопления, то собственники оборудования сами назначают дату окончания сезона.

Напомним, отопительный сезон в ХМАО стартовал с началом осени — с 1 сентября тепло пустили на социальных объектах. В Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) запуск теплоснабжения в многоквартирных жилых домах провели до 10 сентября.

Ирина Пичурина

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