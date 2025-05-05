Пермский завод участвует в строительстве Трансъевразийской линии связи

Пермский завод «Инкаб» изготовил оптический кабель для Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT). В настоящее время работы по прокладке линии ведутся на территории Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Магистраль, предназначенная для транзита трафика из Европы в Азию, соединит западные и восточные границы России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы России с Монголией и Китаем, а также на береговую станцию подводных линий связи в Находке. Длина наземного участка составит 11 тыс. км, что является рекордным расстоянием для наземных магистральных линий во всем мире.

Вторая очередь новой магистрали протянулась от Санкт-Петербурга до Москвы. Ее длина составляет 765 км, при этом более 500 км оптического кабеля для этого участка было изготовлено на пермском заводе. Первая очередь строительства общей протяженностью более 500 км, для которой «Инкаб» также был ключевым поставщиком, была завершена в конце 2022 года и соединила Идрицу в Псковской области с Торжком в Тверской области.

К началу 2026 года планируется завершить первый этап проекта TEA NEXT в полном объеме, включая участок третьей очереди: Торжок — Кяхта, Бурятия. Параллельно будет обеспечена необходимая инфраструктура для международных продлений линий, входящих в третий этап реализации проекта. Всего в рамках третьего этапа будет проложено более 1000 км высококачественного грунтового кабеля.

ООО «Инкаб» разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми. За 2023 год выручка компании увеличилась на 30% и составила 6,2 млрд руб. (в 2022-м — 4,8 млрд руб.). При этом ООО «Инкаб» удалось получить чистую прибыль в размере 489,7 млн руб. против 163,2 млн руб. чистого убытка годом ранее.