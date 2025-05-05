В Приморье шесть населенных пунктов оказались отрезаны после сильных дождей

Прошедшие в минувшие выходные сильные дожди в Приморском крае привели к подъему воды в реках и подтоплению дорог. В результате шесть сел в Анучинском, Партизанском и Чугуевском округе остаются отрезанными от транспортного сообщения, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Жители обеспечены водой и продуктами, электричество есть везде»,– сообщил о положении дел в пострадавших от паводка населенных пунктах министр по делам ГОЧС Приморья Александр Златкин. По его словам, после спада уровня воды специалисты приступят к восстановлению дорог и размытых подъездов к мостам.

По данным Примгидромета, 2 мая в муниципалитетах края выпало от 27 до 67мм осадков. Общий подъем воды за дождевой паводок на реках региона составляет от 0,5 до 2,5 м. «В ближайшие трое суток продолжится продвижение паводочной волны в среднем и нижнем течении рек Уссури, Большая Уссурка, Малиновка, Илистая с подъемом воды на 0,2-0,8 м, выходом из берегов, подтоплением прилегающих территорий»,— говорится в сообщении ведомства.

Алексей Чернышев, Владивосток