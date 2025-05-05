Смытый паводком 2019 года мост в ЕАО восстановят на федеральные средства

Правительство РФ выделило Еврейской автономии 68 млн руб. на реконструкцию разрушенного паводком в 2019 году моста через реку Хинган в городе Облучье, сообщила врио губернатора региона Мария Костюк. Еще свыше 165 млн руб. выделено на приведение в порядок дорог области. Средства направят в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Инвестиции в развитие транспортно-логистической инфраструктуры позволят существенно повысить экономические возможности региона и улучшить качество жизни людей», — написала в своем Telegram-канале госпожа Костюк.

Глава региона отметила, что с федеральной поддержкой проектируется и будет строиться новый транспортно-пешеходный мост через реку Бира. Также проектируется и будет строиться путепровод на окраине Биробиджана, который поможет разгрузить город от пробок и упростит выход на федеральную трассу.

Дарья Балобанова, Биробиджан