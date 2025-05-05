СКР на Колыме проверяет обстоятельства гибели сноубордистки под снежной лавиной

Проверка по факту гибели женщины в результате схода снежной лавины 4 мая проводится Хасынским межрайонным следственным отделом, сообщило СУ СКР по Магаданской области. Катаклизм случился в районе 1910,5 км федеральной автотрассы Якутск-Магадан.

Как сообщается, под лавиной оказались две женщины-сноубордистки, катавшиеся на необорудованной горнолыжной трассе в районе Карамкенского перевала. Одна смогла самостоятельно выбраться из снежной массы и добраться до поселка. Тело второй женщины обнаружено в ходе поисково-спасательной операции. Погибшей было 37 лет.

Проведен осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование, выясняются обстоятельства произошедшего.

Эрнест Филипповский, Хабаровск