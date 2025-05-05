Никарагуа заявила о выходе из ЮНЕСКО

Глава МИД Никарагуа Вальдрак Джентске заявил о выходе страны из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Причиной стало вручение премии газете La Prensa, которую власти страны считают изданием, поддерживающим насилие, а также продвигающим политику вмешательства США в дела Никарагуа.

О выходе страны господин Джентске уведомил гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле, текст заявления приводит портал El 19 digital.

По словам главы МИД, издание «является настоящим предателем» Никарагуа, а действия ЮНЕСКО покушаются на «ценности и идентичность национальной никарагуанской культуры».

3 мая организация присудила Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати La Prensa. «Газета проявила мужество в стремлении донести правду до народа Никарагуа. Как и другие организации гражданского общества, она столкнулась с жестокими репрессиями. Будучи вынужденной уйти в изгнание, эта газета с отвагой продолжает поддерживать пламя свободы прессы»,— сказала председатель жюри премии Ясуоми Сава.