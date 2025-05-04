В Ярославле прошел I этап Кубка России по пляжному волейболу

В Ярославле определили победителей I этапа Кубка России по пляжному волейболу, который проходил в новом волейбольном центре. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

I этап длился четыре дня и начался с квалификационных матчей, где боролись 56 пар, потом были плей-офф, полуфинал и финал. Победителями этапа стали Илья Лешуков и Олег Стояновский (ВК «Факел Ямал»). У женщин в решающем матче победила пара Надежды Макрогузовой и Екатерины Шевцовой (ВК «Динамо»).

Выступали и ярославские спортсмены — воспитанницы СШОР №2 Александра Морозова и Алина Мокрова и игроки ВК «Ярославич» Дмитрий Козлов и Павел Шустро. На групповом этапе ярославны потерпели два поражения от пар из Москвы. По итогам соревнований они заняли 13 место. Дмитрий Козлов и Павел Шустро вышли в 1/8 финала.

II этап пройдет в Зеленоградске, а финал — в Санкт-Петербурге.

Алла Чижова