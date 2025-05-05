На строительство школы в селе Чуварлеи в Чувашии выделили 632,4 млн рублей

На строительство здания средней общеобразовательной школы в селе Чуварлеи Алатырского района Чувашской Республики выделили 632,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Школа будет рассчитана на 300 мест. Помимо возведения здания, работы также включают подготовительные и земляные работы, в том числе расчистку территории от кустарников, а также работы по обустройству автомобильной дороги около школы и благоустройство территории.

Работы планируется выполнить до 1 августа 2027 года. Работы будут выполнены за счет средств республиканского бюджета.

Влас Северин