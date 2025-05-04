5 мая в Татарстане ожидается до +25 градусов и грозы

На территории Республики Татарстан 5 мая ожидается повышение температуры до +25 градусов и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Грозы прогнозируются в отдельных районах Татарстана ночью и утром. Днем по республике преимущественно ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, а днем — от +20 до +25 градусов.

В Казани ночью ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, местами возможны грозы. Температура составит от +9 до +11 градусов. Днем осадки прекратятся, сохранится переменная облачность. Максимальная температура достигнет от +23 до +25 градусов.

Влас Северин