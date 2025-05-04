В Казани открыли движение на улицах, перекрытых из-за марафона

В Казани сняли ограничение на движение автомобилей на улицах, перекрытых из-за Казанского марафона. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Ограничения до сих пор действуют только на улице Ташаяк, где движение закрыто от Лево-Булачной до Московской.

Традиционный «Казанский марафон» прошел 3 и 4 мая, став 11-м с момента возрождения в 2015 г. Перекрытия для безопасности участников вводили на протяжении двух дней.

Влас Северин