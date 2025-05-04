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Воронежский футбольный клуб «Факел» сыграл вничью с московским «Спартаком»

Воронежский футбольный клуб «Факел» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 27-го тура РПЛ. Счет в игре так и не был открыт — 0:0. Матч на воронежском стадионе «Факел» смотрели 9745 зрителей. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На 25-й минуте игроки столичной команды остались вдесятером — красную карточку получил Руслан Литвинов за срыв атаки. Однако «Факелу» это не помогло. У обеих команд было, впрочем, по несколько острых моментов. Так, например, на 64-й минуте форвард «Спартака» Ливай Гарсия головой пробил по воротам Виталия Гудиева после заброса, мяч попал в штангу. А в самом конце матча, уже в добавленное время, шанс поразить ворота «Спартака» представился нападающему воронежцев Белайди Пуси: он вышел один на один с вратарем, но Илья Помазун был на месте. Мяч отлетел на ногу защитнику «Факела» Игорю Калинину, который сразу же нанес удар по воротам, однако полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич вынес мяч с ленточки.

После этого матча у «Спартака» (51 очко, третье место в таблице РПЛ) не осталось математических шансов на победу в чемпионате России. «Факел» по-прежнему находится на последнем месте с 16 очками. Воронежцы не побеждали в последних 15 встречах чемпионата (шесть ничьих, девять поражений). На этом отрезке было забито всего четыре мяча.

В следующем туре «Факел» сыграет с «Локомотивом», матч состоится в Воронеже 11 мая.

Мария Старикова

Фотогалерея

Остались без победы

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«Спартаку» победа в матче с «Факелом» могла оставить шанс побороться за чемпионство

«Спартаку» победа в матче с «Факелом» могла оставить шанс побороться за чемпионство

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

«Факелу», находящемуся на последнем месте в турнирной таблице, победа нужна была, чтобы получить возможность подняться из зоны прямого вылета

«Факелу», находящемуся на последнем месте в турнирной таблице, победа нужна была, чтобы получить возможность подняться из зоны прямого вылета

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Фанаты воронежцев традиционно подготовили баннер для поддержки команды

Фанаты воронежцев традиционно подготовили баннер для поддержки команды

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Гостевой сектор был полон болельщиков «Спартака»

Гостевой сектор был полон болельщиков «Спартака»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Фаворитом встречи был скорее находящийся на третьей строчке турнирной таблицы «Спартак», но удаление Руслана Литвинова (справа) в середине первого тайма придало матчу интригу

Фаворитом встречи был скорее находящийся на третьей строчке турнирной таблицы «Спартак», но удаление Руслана Литвинова (справа) в середине первого тайма придало матчу интригу

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

У обеих команд было, впрочем, по несколько острых моментов и в первом, и во втором тайме

У обеих команд было, впрочем, по несколько острых моментов и в первом, и во втором тайме

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Однако счет в матче так и не был открыт

Однако счет в матче так и не был открыт

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

На 64-й минуте форвард «Спартака» Ливай Гарсия головой пробил по воротам Виталия Гудиева, мяч попал в штангу

На 64-й минуте форвард «Спартака» Ливай Гарсия головой пробил по воротам Виталия Гудиева, мяч попал в штангу

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

В добавленное время шанс поразить ворота «Спартака» представился нападающему воронежцев Белайди Пуси: он вышел один на один с вратарем, но Илья Помазун был на месте

В добавленное время шанс поразить ворота «Спартака» представился нападающему воронежцев Белайди Пуси: он вышел один на один с вратарем, но Илья Помазун был на месте

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

«Факел» по-прежнему находится на последнем месте в турнирной таблице — теперь с 16 очками

«Факел» по-прежнему находится на последнем месте в турнирной таблице — теперь с 16 очками

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Следующий матч воронежцы проведут дома с московским «Локомотивом» 11 мая

Следующий матч воронежцы проведут дома с московским «Локомотивом» 11 мая

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

У «Спартака» (51 очко, третье место в таблице РПЛ) после этого матча не осталось математических шансов на победу в чемпионате России

У «Спартака» (51 очко, третье место в таблице РПЛ) после этого матча не осталось математических шансов на победу в чемпионате России

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

«Факел» от зоны стыковых матчей отделяет семь очков, а значит, чтобы иметь возможность остаться в РПЛ, проигрывать в оставшихся трех турах нельзя

«Факел» от зоны стыковых матчей отделяет семь очков, а значит, чтобы иметь возможность остаться в РПЛ, проигрывать в оставшихся трех турах нельзя

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

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«Спартаку» победа в матче с «Факелом» могла оставить шанс побороться за чемпионство

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

«Факелу», находящемуся на последнем месте в турнирной таблице, победа нужна была, чтобы получить возможность подняться из зоны прямого вылета

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Фанаты воронежцев традиционно подготовили баннер для поддержки команды

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Гостевой сектор был полон болельщиков «Спартака»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Фаворитом встречи был скорее находящийся на третьей строчке турнирной таблицы «Спартак», но удаление Руслана Литвинова (справа) в середине первого тайма придало матчу интригу

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

У обеих команд было, впрочем, по несколько острых моментов и в первом, и во втором тайме

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Однако счет в матче так и не был открыт

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

На 64-й минуте форвард «Спартака» Ливай Гарсия головой пробил по воротам Виталия Гудиева, мяч попал в штангу

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

В добавленное время шанс поразить ворота «Спартака» представился нападающему воронежцев Белайди Пуси: он вышел один на один с вратарем, но Илья Помазун был на месте

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

«Факел» по-прежнему находится на последнем месте в турнирной таблице — теперь с 16 очками

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Следующий матч воронежцы проведут дома с московским «Локомотивом» 11 мая

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

У «Спартака» (51 очко, третье место в таблице РПЛ) после этого матча не осталось математических шансов на победу в чемпионате России

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

«Факел» от зоны стыковых матчей отделяет семь очков, а значит, чтобы иметь возможность остаться в РПЛ, проигрывать в оставшихся трех турах нельзя

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

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