Воронежский футбольный клуб «Факел» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 27-го тура РПЛ. Счет в игре так и не был открыт — 0:0. Матч на воронежском стадионе «Факел» смотрели 9745 зрителей. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На 25-й минуте игроки столичной команды остались вдесятером — красную карточку получил Руслан Литвинов за срыв атаки. Однако «Факелу» это не помогло. У обеих команд было, впрочем, по несколько острых моментов. Так, например, на 64-й минуте форвард «Спартака» Ливай Гарсия головой пробил по воротам Виталия Гудиева после заброса, мяч попал в штангу. А в самом конце матча, уже в добавленное время, шанс поразить ворота «Спартака» представился нападающему воронежцев Белайди Пуси: он вышел один на один с вратарем, но Илья Помазун был на месте. Мяч отлетел на ногу защитнику «Факела» Игорю Калинину, который сразу же нанес удар по воротам, однако полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич вынес мяч с ленточки.

После этого матча у «Спартака» (51 очко, третье место в таблице РПЛ) не осталось математических шансов на победу в чемпионате России. «Факел» по-прежнему находится на последнем месте с 16 очками. Воронежцы не побеждали в последних 15 встречах чемпионата (шесть ничьих, девять поражений). На этом отрезке было забито всего четыре мяча.

В следующем туре «Факел» сыграет с «Локомотивом», матч состоится в Воронеже 11 мая.

Мария Старикова