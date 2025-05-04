На Дону возбудили уголовное дело после угона автомобиля подростками

В Ростовской области отношении двоих подростков 14 и 15 лет возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По версии следствия, подростки угнали машину из двора дома, расположенного в селе Маргаритово Азовского района. В течение нескольких часов школьники катались по улицам поселка, а когда в автомобиле закончился бензин, бросили его и скрылись с места происшествия.

Фигурантам грозит наказание от штрафа до либо лишения свободы на срок до семи лет.

Мария Иванова