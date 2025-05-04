Тольяттинский приют спас от гибели страусенка эму из Ульяновской области

Приют для лошадей и диких животных «Сармат» (село Новая Васильевка, в нескольких километрах к северу от Тольятти) стал опекуном для маленького страусенка эму. Об этом в минувшую субботу приют сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Птенца эму (раньше эму, проживающих в Австралии, относили к отряду страусов, но теперь относят к отдельному отряду казуарообразных) нашли в лесу в Ульяновской области, под Димитровградом. Птенец был в коробке. Сколько дней он там провел без еды, неизвестно. Но, отмечают в приюте, из-за холодных ночей он спел простыть. Кроме того, у птенца обнаружена еще одна проблема — из-за скудного питания и нехватки кальция суставы ног выкручены вбок, в следствие чего он не может самостоятельно стоять на ногах. Птенцу поставили на поврежденный сустав лангету и назначили усиленное витаминно-кальциевое питание.

Как птенец оказался в лесу, неизвестно. В приюте полагают, что, скорей всего, эму купили для ребенка «поиграть», а когда обнаружились проблемы со здоровьем, решили просто выбросить, тем самым обрекая на мучительную гибель. По словам руководителя приюта Евгении Манжелеевской, на восстановление птенца потребуется около двух месяцев, если восстановится, его потом пристроят в хорошие руки на страусиную ферму, если нет — останется жить в приюте.

Приют «Сармат» берет себе на восстановление и лечение лошадей и других диких животных, в том числе и птиц, оказавшихся в беспомощном положении. В приюте проживают лошади, пони, телочка, козы, косули, лисы, до недавнего времени были орлы (одних, излечив, выпустили обратно в природу, других передали в добрые руки), с недавних пор на излечении находится дикая гусыня, раненная браконьерами.

Андрей Васильев