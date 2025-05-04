Миндор подтвердил факт разрушения дороги в Агаповском районе

По итогам выезда комиссия во главе с заместителем министра дорожного хозяйства Челябинской области Павлом Перебатовым подтвердила факт разрушения дороги «Агаповка — Магнитный — Субутак», сообщает пресс-служба ведомства.

Выезд для оценки состояния трассы запланировали после поручения главы СК Александра Бастрыкина проверить обращение местного жителя о ее разрушении. В состав комиссии вошли представители миндора, областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор», подрядчика «Урал-сервис-групп», администрации Агаповского района, а также карьеров и Мраморного завода. Установлено, что асфальт на дороге пришел в непригодное состояние, имеются ямы и колеи. Кроме того, во время работы на трассе остановили фуру общей массой 69 т. Сейчас в регионе ограничено движение грузовиков с нагрузкой на ось более 6 т, и одной из причин разрушения дороги комиссия назвала пренебрежение правилами перевозки.

По итогам выезда руководителям горнодобывающей отрасли выдали строгое предупреждение о необходимости при отгрузке материалов использовать весовую платформу и работать строго в нормативе. Также необходимо установить пункт весового контроля, обеспечить содержание дороги, необходимое для комфортного проезда, и разработать проектную документацию на капитальный ремонт трассы.