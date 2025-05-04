В Пятигорске с февраля ищут пропавшего 30-летнего мужчину

В Пятигорске продолжаются поиски 30-летнего Виталия Андреевича Макарова, пропавшего 15 февраля 2025 года. По сведениям регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», с момента исчезновения мужчина не контактировал с близкими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ставропольского края Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ставропольского края

Разыскиваемый имеет нормальное телосложение, темные волосы, его рост составляет 178 см. Информация об одежде, в которой он находился в день исчезновения, отсутствует.

Граждан, располагающих любыми сведениями о местонахождении Виталия Макарова, просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или экстренной линии 112.

Тат Гаспарян