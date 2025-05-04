МВД предупредило о мошенниках, действующих от лица военной прокуратуры

В МВД рассказали о новой схеме, по которой действуют мошенники. Злоумышленники звонят жертвам от лица военной прокуратуры и запугивают их утечкой данных банковских карт.

Мошенники убеждают жертву, что деньги необходимо снять с карты, чтобы их якобы не перевели на Украину. Средства нужно передать курьеру, чтобы он положил их в специально открытую банковскую ячейку.

«Сотрудники военной прокуратуры никогда не будут звонить гражданам по вышеуказанным фактам и тем более требовать передать свои денежные средства курьеру»,— напомнило УБК МВД России в Telegram-канале.

В МВД посоветовали не поддаваться на провокации и не паниковать. Если вам позвонили мошенники, необходимо сразу сообщить об этом полиции.

Екатерина Отрашкевич