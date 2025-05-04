В Кабардино-Балкарию прибыл поезд Победы

В Кабардино-Балкарию прибыл агитпоезд Победы, созданный Министерством обороны России совместно с Российскими железными дорогами в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Железнодорожная станция Нальчик приняла тематический эшелон с экспозициями по родам Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Казбек Коков / t.me Фото: Казбек Коков / t.me

Передвижной музей преодолеет более 33 тыс. км по территории всех военных округов и посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте России.

Экспозиции дополнены интерактивными элементами, подборками рассекреченных архивных документов военных лет, образцами вооружения времен Великой Отечественной войны, трофейным оружием и техникой, добытой российскими бойцами в ходе специальной военной операции.

Тат Гаспарян