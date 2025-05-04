Жителя Новороссийска будут судить за ДТП с пешеходом

Следственное управление УМВД России по Новороссийску завершило расследование уголовного дела в отношении 67-летнего местного жителя за наезд на автомобиле на пешехода и причинение тяжкого вреда его здоровью (часть 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Новороссийску.

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Как установило следствие, в начале января фигурант за рулем «Рено Логан» двигался от улицы Котовского в сторону Кольцовской, не убедился в безопасности выполняемого поворота и сбил пешехода, пересекавшего в тот момент проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получил травмы, которые относятся к причинению тяжкого вреда здоровью, говорится в сообщении.

На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследования дела завершено, а его материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Водителю иномарки грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Андрей Николаев