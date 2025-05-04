Фицо рассказал, что с ним в Россию на День Победы поедут двое студентов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что вместе с ним в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поедут двое молодых студентов. Об этом глава словацкого правительства рассказал на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Официальная делегация — это 1+2. Я выбрал двух студентов, которые будут принимать участие во всех мероприятиях, предусмотренных официальной программой»,— сообщил господин Фицо (цитата по «РИА Новости»). Кроме того, в Москву прилетят депутаты Национального совета Словакии и Европарламента, однако у них будет своя отдельная программа и они не войдут в делегацию премьер-министра.

Роберт Фицо ранее раскритиковал угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес гостей московского праздника, назвав их неприемлемыми и невиданными.