В Сочи в связи с мероприятиями ко Дню Победы ограничат движение транспорта

В связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Сочи введут временные ограничения движения транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города-курорта, они затронут несколько улиц и будут действовать с 5 по 10 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 8:00 5 мая до 20:00 10 мая ограничат движение на Театральной площади. В этот период проезд за Зимним театром станет односторонним. Также с 7:00 до 23:00 7 мая и с 16:00 до 23:00 9 мая ограничат движение по улице Театральной от пересечения с улицей Орджоникидзе, включая проезд за Зимним театром.

Дополнительные ограничения введут на улицах Конституции СССР и Несебрской. С 16:00 до 22:00 8 мая движение ограничат на участке от Парковой до дома №3 на Войкова.

Также с 6:00 до 12:00 9 мая ограничат движение на пересечении улицы Севастопольской с Севастопольским переулком и улицей Тоннельной. В эти часы перекроют проезд к придомовой территории на улице Севастопольской, 17.

По улице Черноморской от Театральной площади до пересечения с улицей Южной с 7:00 до 23:00 7 мая и с 16:00 до 23:00 9 мая организуют двустороннее движение транспорта.

Андрей Николаев