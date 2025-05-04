Типография Нагорова в Пятигорске получила статус объекта культурного наследия

Типография Нагорова начала XX века в Пятигорске получила статус выявленного объекта культурного наследия. Об этом сообщает Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление СК по сохранению ОКН Фото: Управление СК по сохранению ОКН

Здание расположено на площади Ленина, 14. По данным Ставропольского государственного музея-заповедника, история типографии началась в 1905 году, когда отставной поручик дворянин Александр Нагоров приобрел полиграфическое предприятие Евстафия Садовникова. Одновременно Александр Нагоров начал строительство здания для типолитографии и собственного особняка на участке между улицами Армянской и Лермонтовской (ныне Гоголя и Лермонтова).

Строительство завершилось в 1908 году: сначала возвели административно-жилой корпус с фасадом на улицу, затем производственные и складские помещения по периметру участка.

Типография Нагорова именовалась «Первой и единственной в городе Пятигорске хромо-литографией, типографией и переплетно-линевальным заведением поставщика двора Его Величества Эмира Бухарского». Здесь издавались отчеты директора Вод, путеводители, ежегодники Кавказского Горного общества, научные и художественные книги с качественными иллюстрациями.

В разные периоды в заведении печатались газеты «Пятигорский курьер», «Голос курортов», «Вестник курортов», журналы «Кавказские курорты», «Вершины Бештау» и другие издания.

В начале 1920-х годов в здании открыли 1-ю Государственную типографию и редакцию газеты «Терек». В 1927 года предприятие переименовали в «Типолитографию издательства "Терек" Терского окружного исполкома». В 1937 году типографии присвоили имя Г. Г. Анджиевского, и там начали выпускать «Пятигорскую правду».

Во время оккупации Пятигорска в 1942 году в типографии печаталась газета «Пятигорское Эхо». При отступлении немецких войск здание сильно пострадало, но в послевоенное время было полностью восстановлено. С 1960 года там производился набор, а до 1973 года печаталась известная газета «Кавказская здравница».

Тат Гаспарян