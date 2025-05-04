Мошенники начали рассылать сообщения от имени и. о. главы Менделеевского района

Мошенники начали рассылать сообщения от имени исполняющего обязанности главы Менделеевского района Татарстана Роберта Искандарова с просьбами о займе денег. Об этом и.о. главы района сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«От моего имени начали рассылать ложные сообщения. Мошенники просят помощи или перевода денег, действуют разными способами и часто очень убедительно», — написал Роберт Искандаров.

Роберт Искандаров был назначен и. о. главы Менделеевского района 24 апреля. Он является уроженцем Менделеевска, окончил Санкт-Петербургский Балтийский институт экономики, политики и права по специальности «юриспруденция».

Влас Северин