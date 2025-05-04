В Челябинской области ожидается жаркая погода

В понедельник 5 мая на территории Челябинской области прогнозируется температура воздуха от плюс 20 градусов. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В течение суток местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура будет на уровне плюс шесть — плюс 11 градусов, в горах и низинах до плюс двух. Днем температура поднимется до плюс 20 — плюс 25 градусов, в горах и низинах прогнозируется в пределах плюс 13. Ветер юго-западный, западный 5-10 м в секунду, местами порывы до 16 м.