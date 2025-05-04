Военным возвращают дымоходы

Как стало известно “Ъ”, в заключительную стадию вступил судебный процесс по делу о хищении объектов недвижимости Минобороны на сумму свыше 1 млрд руб. В прениях сторон представитель прокуратуры заявила, что считает доказанной вину семерых подсудимых во главе с юристом Кантемиром Карамзиным (в прошлом Артур Кокоев) в мошенничестве, создании преступного сообщества (ОПС) и участии в нем. Прокурор потребовала отправить фигурантов в колонию на сроки от 8 до 22 лет, а полсотни объектов — вернуть государству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурантам дела о хищении активов Минобороны сроки запросили суровые, хотя вины они не признают

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фигурантам дела о хищении активов Минобороны сроки запросили суровые, хотя вины они не признают

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Выступление прокурора Татьяны Паршинцевой в Хамовническом суде Москвы подсудимые слушали в отсутствие главного фигуранта — выпускника Днепропетровского высшего зенитного ракетного командного училища ПВО отставного лейтенанта Кантемира Карамзина. Его за нарушения удалили из зала.

По данным обвинения, именно Кантемир Карамзин в 2006 году организовал ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ) для хищения недвижимости ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) и рейдерского захвата компании «Деласо Венчерус», на которую была оформлена недвижимость.

В деле идет речь о двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Первый касается хищения в 2006–2014 годах 55 объектов недвижимости Минобороны. Это ряд зданий, в частности в Ружейном переулке, а также различные сооружения, расположенные в Балашихе и Люберцах: кузница, КПП, баня, склад, столовая, библиотека, гараж, трансформаторная подстанция, эстакада и даже дымовая труба. Данную собственность, как полагает ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, Кантемир Карамзин и его сообщники похитили, заключив договоры о внесении недвижимости от имени ОАО ВСУМ в уставный капитал ряда его дочерних фирм. Здание в Ружейном переулке, например, перешло в собственность компании «Девелоперинвест» в качестве исполнения обязательства по векселю. Ущерб от хищения «объектов государственного имущества», находившегося на балансе ОАО ВСУМ, следствие оценило в 283,6 млн руб.

Интересно, что по этому эпизоду сообщником Кантемира Карамзина следствие называет уехавшего за рубеж и объявленного в розыск экс-гендиректора ВСУМ Алексея Душутина. При этом второй эпизод мошенничества касается «обмана» в 2011–2021 годах родителей последнего Зои и Виктора Душутиных. У них, как утверждает следствие, были похищены активы и доли семи коммерческих фирм — ООО «Сигма-М», ООО «Фирма "Лотосъ"», ООО «Гидромех-5», ООО «Тайгер МСК», ООО «Ноорус», ООО «Лотос-1», ООО «Окский» — общей стоимостью 745,5 млн руб. Эти компании владели двумя десятками зданий в центре столицы — на Красной Пресне, Арбате, Садовой-Кудринской, Малой Пироговской улицах, недвижимостью в Рязани, а также квартирой в Сочи. Согласно материалам дела, злоумышленники убедили Душутиных-старших переоформить активы на офшорные компании, зарегистрированные на Сейшелах, затем «без ведома фактических собственников» сменили гендиректоров, переоформили фирмы на подконтрольных им лиц, часть их недвижимости стали сдавать в аренду, а имущество продали.

Вместе с Кантемиром Карамзиным перед судом предстали Вячеслав Крючков, Денис Исаев, Константин Мищенко, Александр Мурасеев, Вадим Темченко и Вадим Матиков. Все они арестованы.

Следствие считает их участниками преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК) наряду с погибшим во время следствия бывшим юристом ВСУМ Валерием Кулишом. Последний 12 октября 2021 года выпал из окна четвертого этажа здания МВД, куда его доставили на очную ставку с одним из фигурантов.

В ходе процесса, который длился с ноября 2023 года, подсудимые вину не признали. Однако прокурор Паршинцева заявила, что она подтверждается «исследованными в суде доказательствами». К ним гособвинитель, в частности, отнесла показания погибшего юриста Кулиша, а также подсудимого Крючкова, который, впрочем, от них позже отказался, заявив, что дал их под давлением следствия.

«Ряд подсудимых заявили, что не обогатились за это время, а работали за зарплату и ничего не похищали. Однако кто именно получил имущественную выгоду — сам виновный или близкие ему лица, не может влиять на оценку его действий»,— сказала прокурор. Она также сослалась на данные «прослушки» фигурантов и переписку по электронной почте. «Свои роли они добросовестно исполняли. Они понимали, что то, что происходило во ВСУМ, носило незаконный характер. В их разговорах слышно, что "такой шанс выпадает раз в жизни", но за такое "также можно и сесть"»,— в частности, сказала гособвинитель.

Госпожа Паршинцева просила признать всех подсудимых виновными в двух эпизодах мошенничества, уточнив, что по одному из них, о хищении имущества ВСУМ на 283 млн руб., уже истек срок давности.

За хищение же собственности Зои и Виктора Душутиных (оба, по некоторым данным, уехали в Канаду, где Виктор Душутин скончался весной 2024 года в возрасте 88 лет), а также создание ОПС и участие в нем прокурор потребовала отправить фигурантов в колонию на различные сроки. Минимальный — 8 лет общего режима — гособвинитель предложила назначить Вадиму Матикову. Александру Мурасееву запросили 13 лет колонии, Константину Мищенко и Вадиму Темченко — на год больше, Денису Исаеву и Вячеславу Крючкову — 19 и 20 лет соответственно.

Наибольший срок — 21 год — было предложено дать Кантемиру Карамзину. По совокупности с приговором Сергиево-Посадского суда Подмосковья (тот в 2021 году назначил ему 8 лет и 4 месяца по другому делу) Татьяна Паршинцева просила назначить подсудимому 22 года наказания. Также, по мнению прокурора, фигуранты должны выплатить штрафы — от 1 млн до 4,2 млн руб.

Иски господ Душутиных, просивших вернуть им недвижимость, прокурор предложила рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства. Требование же Росимущества, которое настаивало на возмещении ущерба в размере 1,3 млрд руб. и возврате 55 объектов недвижимости государству, она просила удовлетворить частично, поддержав лишь последнее требование.

Защитники подсудимых признались “Ъ”, что «глубоко шокированы» запрошенными сроками и в прениях намерены просить их подзащитных оправдать.

Так, защищающая Кантемира Карамзина адвокат Виктория Плеханова заявила, что расследование по делу было проведено с грубыми нарушениями, отметив, что «сделки по внесению объектов недвижимого имущества ОАО ВСУМ в уставные капиталы дочерних обществ» не были безвозмездными, а следовательно, их нельзя расценивать как хищения. «Кроме того, Карамзин к этим сделкам не имеет никакого отношения и до 2014 года о компании ВСУМ ничего не знал»,— сказала адвокат. Предъявленное ее клиенту обвинение она назвала «противоречивым и не соответствующим фактическим обстоятельствам», отметив, что у Кантемира Карамзина с Алексеем Душутиным имелся «корпоративный спор». «Его родители получили в результате сделок $18 млн, а потом заявили, что деньги не получали и ничего не продавали»,— пояснила госпожа Плеханова.

В свою очередь, представляющий интересы Зои Душутиной адвокат Евгений Зимов заявил, что не согласен с признанием Росимущества потерпевшим, поскольку с 2004 года господин Душутин являлся владельцем контрольного пакета акций ВСУМ, в связи с чем, на его взгляд, они являются «единственными пострадавшими». По словам юриста, Алексей Душутин в свое время вложил большое количество собственных средств в компанию, вывел ее из состояния банкротства, «тем самым обеспечив выполнение заключенных ею госконтрактов, в том числе по строительству крупных объектов».

Напомним, что ранее по данному делу проходил гражданин Израиля Реваз Шмерц. Вначале он отрицал обвинение, однако затем признал вину и в сентябре 2023 года получил четыре с половиной года в особом порядке.

Мария Локотецкая