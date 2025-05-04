В Оренбурге полицейские пресекли сбыт крупной партии героина

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Оренбургское» задержали 41-летнего жителя Оренбурга по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, сообщила в воскресенье пресс-служба региональной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, у задержанного изъято 15 свертков героина, а также 3 свертка, которые он успел спрятать в тайники-закладки. В ходе обыска в квартире подозреваемого также были обнаружены и изъяты нерасфасованный героин, весы и упаковочный материал. Общая масса изъятого героина составила более 81 грамма.

Подозреваемый признался, что приобрел героин через мессенджер с целью дальнейшего сбыта наркозависимым гражданам с использованием тайников-закладок.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения (ч. 3 ст. 30 УК РФ, три четверти максимального срока) на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

Андрей Васильев