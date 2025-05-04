Кони сбили девочку в Новокузнецке

В городе Новокузнецке двое коней затоптали семилетнюю девочку. Сотрудники следственного управления СКР по Кемеровской области начали проверку обстоятельств случившегося.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 мая. Следователям стало известно о нем после публикаций в социальных сетях. На видео двое коней проносятся по двору многоэтажного дома, сбивая ребенка.

Девочка была госпитализирована. «По предварительной информации, в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает»,— уточняется в сообщении областного главка СКР.

По данным главного управления МВД по региону, два коня, принадлежащие частным лицам, убежали с места выпаса.

Валерий Лавский