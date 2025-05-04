Жительница Кубани перечислила телефонным мошенникам более 1,2 млн рублей

Жительница Новопокровского района Краснодарского края обратилась в полицию по факту телефонного мошенничества. Как сообщает ГУ МВД России по региону, потерпевшая перевела на счет злоумышленникам 1 275 000 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Местной жительнице позвонил неизвестный мужчина, сообщив, что на нее якобы оформлен кредит под залог автомобиля. Растерявшись, женщина перечислила денежные средства на счета мошенников. Когда она поняла, что ее обманули — обратилась с заявлением в полицию.

Следственное отделение ОМВД России по Новопокровскому району возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Андрей Николаев