В МВД предупредили о новом алгоритме шантажа подростков в соцсетях

МВД РФ подготовило карточки, в которых разъясняются актуальные виды шантажа и способы защиты от него. Рекомендации разработаны совместно с Альянсом по защите детей в цифровой среде и проектом «Объясняем.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«"Если ты не сделаешь так, как мы скажем, то эти фото окажутся в интернете!" — такие угрозы часто используют мошенники, шантажирующие подростков в соцсетях и мессенджерах»,— сказано в сообщении УБК МВД в Telegram-канале.

В карточках указано, что чаще всего мошенники выбирают подростков, которые проводят много времени в соцсетях и активно общаются в мессенджерах. Далее с фейкового аккаунта они начинают переписываться с жертвой и втираться к ней в доверие. После чего выставляют определенные требования и условия.

Среди основных видов шантажа в МВД выделили эмоциональный, финансовый, фейки и «сексторшн». Последний означает угрозы отправить друзьям или родственникам интимные фотографии подростка, полученные обманным путем.

Екатерина Отрашкевич