Прокуратура начала проверку после гибели двух человек в пожаре в Дегтярске

Прокуратуры Ревды (Свердловская область) начала доследственную проверку после пожара в жилом доме в Дегтярске, в котором погибли два человека, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, пожар произошел утром 4 мая в частном доме по ул. Трактовая в Дегтярске. «При тушении огня в жилом доме сотрудниками МЧС обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины, личность которой на данный момент не установлена», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.

Мария Шараева