Панно «Поколение Победителей» открыли в Кисловодске к 80-летию Победы

Памятное панно «Поколение Победителей» с фотографиями участников войн и военных конфликтов установили в Комсомольском парке Кисловодска к 80-летию Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Моисеев / t.me Фото: Евгений Моисеев / t.me

Горожане предоставили около 5 тыс. фотографий героев: участников Великой Отечественной войны, вооружённых конфликтов второй половины XX и начала XXI века, а также военнослужащих, задействованных в специальной военной операции.

Памятный объект размещен рядом с мемориалом Гражданской войны. Это место было выбрано большинством голосов жителей курортного города. Также принято решение провести все мероприятия, приуроченные к юбилею Победы, в Комсомольском парке.

Тат Гаспарян