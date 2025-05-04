В Ульяновске установили монумент «Эхо времен: мелодии памяти»

В Ульяновске рядом со зданием старого вокзала (Ульяновск-1) открыт новый монумент, посвященный участникам Великой Отечественной войны, уходившим на фронт с этой станции, сообщила в воскресенье, 4 мая, пресс-служба регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Памятник назвали «Эхо времен: мелодии памяти». Инициатором его установки стало ульяновское отделение мотоклуба «Ночные волки». Проект реализован на средства гранта губернатора региона при поддержке Фонда президентских грантов. Памятник — бронзовая композиция в реальных размерах: привокзальная скамейка, на которой девочка слушает, как вернувшийся с фронта солдат играет на гармони. По словам руководителя ульяновского отделения «Ночных волков» Владимира Парфенова, «новая скульптурная композиция, изображающая встречу солдата с дочерью, — дань уважения землякам, прошедшим войну, и напоминание о том, что память — это не просто история, а часть нашей жизни».

Памятник стал дополнением к уже существующему мемориальному комплексу «Дороги войны», который был основан в 2018 году. Первым этапом стало открытие памятного знака в виде вагона-теплушки, символизирующего путь солдат на фронт. В 2020 году была установлена вторая часть инсталляции, которая была разработана в виде Паровоза Победы. Позже был установлен стенд 154-й ульяновской стрелковой дивизии.

Андрей Васильев