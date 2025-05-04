Богомаз: ВСУ ударили по промпредприятию в Брянской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленному предприятию в поселке Суземка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украинский военнослужащий 25-й воздушно-десантной бригады готовит тяжелый беспилотный летательный аппарат «Вампир» к атаке

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters Украинский военнослужащий 25-й воздушно-десантной бригады готовит тяжелый беспилотный летательный аппарат «Вампир» к атаке

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

«В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее в Брянской области пострадал водитель кормовоза компании «Мираторг» при атаке с помощью FPV-дрона ВСУ. Кроме того, в соседней Белгородской области украинские снаряды попали во двор частного дома в селе Архангельском, ранив трех человек. В регионе также пострадали около 20 храмов после обстрелов.