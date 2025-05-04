Нижегородец задержан с поддельными рецептами на сильнодействующие вещества

Полиция задержала нижегородца по подозрению в обороте поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ), сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. В аптеке на улице Бринского он пытался реализовать фальшивые бланки рецептов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В полиции отметили, что бланки позволяли приобрести сильнодействующий препарат прегабалин. При досмотре полицейские обнаружили у задержанного семь бланков.

Подозреваемый не стал отрицать вину и был отпущен. С него взяли обязательство о явке к следователю.

Владимир Зубарев