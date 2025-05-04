Минприроды Хакасии выясняет причину появления мутной воды в двух реках

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия отобрали пробы воды в реках Полуденка и Правая Сарала на территории Орджоникидзевского района. По данным ведомства, исследования начаты после жалоб местных жителей, которые сообщили о том, что вода в этих водоемах стала мутной.

«Пробы отбирали в нескольких точках. В лабораторных условиях специалисты проверят в отобранных образцах наличие взвешенных веществ, меди, марганца, железа и цинка»,— говорится в сообщении, размещенном в аккаунте минприроды в соцсети «ВКонтакте».

В министерстве отметили, что в случае, если концентрация загрязняющих веществ превышает предельно допустимую, результаты исследования будут направлены в прокуратуру и Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора для инициирования внеплановой проверки в отношении работающих на этой территории золотодобывающих компаний.

Валерий Лавский