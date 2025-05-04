Силовики провели рейд в баре Syndrome в центре Екатеринбурга
Сотрудники правоохранительных органов поздним вечером 3 мая провели рейд в баре Syndrome по ул. Антона Валека,12 в Екатеринбурге. Как сообщают очевидцы, силовики проверяли у гостей заведения документы и личные чаты.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
По словам очевидцев, на месте работали сотрудники полиции. Оперативно получить комментарий в УМВД по Екатеринбургу «Ъ-Урал» не удалось.
Согласно официальной странице бара «ВКонтакте», вечером 3 мая должны были выступить музыкальные группы Bastard Youth, Dead Generation и «Полоз». Однако в связи с проверкой правоохранителей концерт не состоялся.