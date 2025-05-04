Силовики провели рейд в баре Syndrome в центре Екатеринбурга

Сотрудники правоохранительных органов поздним вечером 3 мая провели рейд в баре Syndrome по ул. Антона Валека,12 в Екатеринбурге. Как сообщают очевидцы, силовики проверяли у гостей заведения документы и личные чаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По словам очевидцев, на месте работали сотрудники полиции. Оперативно получить комментарий в УМВД по Екатеринбургу «Ъ-Урал» не удалось.

Согласно официальной странице бара «ВКонтакте», вечером 3 мая должны были выступить музыкальные группы Bastard Youth, Dead Generation и «Полоз». Однако в связи с проверкой правоохранителей концерт не состоялся.

Мария Шараева