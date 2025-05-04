В 2025 году резко подорожали авиабилеты из Казани на популярные направления

В 2025 году цены на авиабилеты из Казани по популярным туристическим направлениям значительно выросли. Об этом сообщает «Татар-информ».

Так, билеты в Стамбул подорожали на 99% и теперь стоят 46,4 тыс. руб. Рейсы в Иркутск подорожали на 95%, до 33,8 тыс. руб. В Улан-Удэ цены выросли на 54% до 30,1 тыс. руб., а в Минск — на 22% до 21,7 тыс. руб.

Цены на билеты в Махачкалу увеличились на 17% и теперь составляют 20,7 тыс. руб., а в Горно-Алтайск — на 21% до 27,4 тыс. руб. Билеты в Минеральные Воды подорожали на 44% до 26,6 тыс. руб., а в Москву — на 11% до 9,9 тыс. руб.

Однако на некоторых направлениях цены снизились. Билеты в Сочи подешевели на 14% и стоят 22,6 тыс. руб., а в Калининград — на 12% до 27,1 тыс. руб. Наибольшее снижение зафиксировано на рейсы в Анталью, где цены упали на 49% до 51,8 тыс. руб.

Влас Северин