В Прикамье возбуждено уголовное дело после ДТП с двенадцатью пострадавшими

В СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту ДТП с опрокидыванием туристического автобуса в районе деревни Шахарово в Суксунском муниципальном округе. Как сообщает сайт управления, дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Установлено, что автобус, в котором находилось «порядка 30 пассажиров, в том числе и несовершеннолетние», под управлением водителя 1981 года съехал в кювет. Двенадцать человек обратились за медицинской помощью, двое из них госпитализированы. Прокуратура Пермского края сообщает, что взяла на контроль расследование уголовного дела.

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«Следователями с участием следователей-криминалистов следственного управления производится осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются имеющие значение для следствия предметы и объекты, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели и потерпевшие. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщает СУ СКР по Пермскому краю.