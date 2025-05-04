В Казани за сутки произошло 118 ДТП

В Казани за последние сутки зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий. Информация об этом опубликована в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

В результате аварий пострадали 4 человека, погибших нет.

Из общего числа ДТП 46 случаев оформлены через центры обработки, еще 32 аварии с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками ГИБДД на местах.

За сутки сотрудниками выявлено 6 водителей в состоянии опьянения и 10 человек, управлявших транспортом без прав. В отделы полиции доставлены 4 гражданина, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин