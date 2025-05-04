В Перми могут построить комплекс ракетных видов спорта

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в мэрию Перми поступило предложение о строительстве спорткомплекса ракетных видов спорта (в него входят бадминтон, падел, сквош, ракетлон). По данным «Ъ-Прикамье», построить мэрии спорткомплекс предложило ООО «Спортивная инфраструктура». Для этого предполагается выделение участка земли возле школы № 135 в микрорайоне Садовый (ул. Звонарева 1а). Сумма инвестиций в проект может превысить 100 млн руб. Строительство объекта предполагается осуществить за три года – до 2028. Комплекс будет включать в себя три крытых корта - среди них один корт для большого тенниса, два для игры в сквош и настольный теннис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

По данным «Ъ-Прикамье», рассмотрение предложения прошло в мэрии в конце прошлой неделе, об итогах заседания городского совета по инвестиционным проектам мэрия не сообщала.

ООО «Спортивная инфраструктура» учреждено в Перми в 2019 году, единственный учредитель Елена Ширяева, директор - Андрей Филимонов, владелец пермской строительной компании «Квартал».

Стоит отметить, что в ноябре 2020 года администрация Перми и ООО «Спортивная инфраструктура» заключили соглашение о муниципально-частном партнерстве сроком на 12 лет. Это первое соглашение подобного рода. По условиям договора, городские власти обязуются предоставить «Спортивной инфраструктуре» земельный участок на ул. Звонарева 1а, а компания должна за свой счет построить на нем спортивный комплекс и использовать его для оказания услуг в области физической культуры и спорта. Тогда предполагалось, что спортивный комплекс будет предназначен для тренировок по большому теннису и легкой атлетике. Планировалось, что в нем будет размещено не менее трех теннисных кортов. Об итогах реализации этого проекта не сообщалось.