В Туве девять человек погибли в ДТП за последние дни

Девять человек погибли в шести ДТП в Республике Тыва за последнюю неделю апреля и начало мая. По данным Госавтоинспекции МВД по региону, виновниками происшествий во всех случаях стали нетрезвые водители или водители, не имеющие прав.

Последняя из этой череды аварий произошла вечером 2 мая в Чаа-Хольском районе Тувы. У села Булун-Терек перевернулся ВАЗ 2110, за рулем которого находился мужчина без водительского удостоверения. В результате, один человек погиб, еще трое были госпитализированы с тяжелыми травмами.

«В момент происшествия никто из четырех участников дорожного движения не был пристегнут»,— отметили в Госавтоинспекции.

Валерий Лавский