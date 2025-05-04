Футболисты «Сибири» уступили курскому «Авангарду»

Очередной матч футбольного первенства в зоне «Серебро» Второй лиги новосибирская «Сибирь» провела с курским «Авангардом». Команды встретились в Старом Осколе 3 мая.

Первый тайм прошел с заметным игровым преимуществом сибиряков. На 15-й минуте Александр Степанов попал в штангу после навеса с углового. Во второй половине тайма Кирилл Фольмер сначала создал голевой момент для Максима Караева, а затем сам выходил один на один с голкипером «Авангарда».

Во второй половине матча давление «Сибири» продолжилось. Никита Рожков и Владимир Марухин в одной атаке имели возможность забить с близкого расстояния. Но единственный гол в игре забили куряне — Денис Скрыпников реализовал пенальти после того, как мяч в штрафной площади гостей попал в руку новосибирцу. За шесть минут до конца матча Артем Медведев мог отквитать пропущенный гол. Он бил, казалось, наверняка — под перекладину, но вратарь хозяев вытащил мяч.

Итоговый счет — 1:0 в пользу «Авангарда». «Кто смотрел игру, тот, наверное, понимает, что такие игры не должны проигрываться»,— сказал после матча главный тренер «Сибири» Виктор Тренев.

«Сибирь» с 22 очками сохранила вторую строчку в турнирной таблице «Серебра». Она отстает от ивановского «Текстильщика» на шесть очков и также на шесть опережает идущий третьим «Авангард».

Валерий Лавский