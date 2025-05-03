В Геленджике возбудили уголовное дело из-за обвала грунта на рабочих

Уголовное дело после схода грунта на людей во время строительных работ на улице Портовая возбудили в Геленджике. Об этом сообщает СУ СКР Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Следственным отделом по Геленджику СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ)»,— говорится в сообщении..

Строительно-монтажные работы на объекте проводило ООО «Велестрой». В результате происшествия четыре человека пострадали, еще трое рабочих остаются под завалами грунта. Ведется спасательная операция.

Алена Воробьева