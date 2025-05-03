В Черноземье 4 мая будет дождливо, от +9°С до +24°С

В воскресенье, 4 мая, на территории Черноземья прогнозируется облачная погода, в большинстве регионов ожидаются осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +9°C до +24°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью ожидается облачность и кратковременный дождь, до +12°C. Днем — облачно и без осадков, до +20°C

В Воронеже ночью +12°C и небольшой дождь. Днем — вероятны осадки и до +24°C.

В Курске облачно, температура в течение суток от +11°C до +24°C. Ночью ожидается кратковременный дождь.

В Липецке ночью — небольшие осадки, до +9°C. Днем облачность, до +23°C.

В Орле в темное время суток до +9°C с осадками. Днем — облачно, усилится дождь при +22°C.

В Тамбове ночью и днем от +9°С до +22°С соответственно. Ночью пройдет дождь.

Анна Швечикова