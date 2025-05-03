Проектирование нового кампуса Университета Иннополис планируется начать в следующем году. Об этом ТАСС сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проектирование нового кампуса Университета Иннополис планируют начать в 2026 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Проектирование нового кампуса Университета Иннополис планируют начать в 2026 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Роман Шайхутдинов напомнил, что в 2023 году в Иннополисе сдали в эксплуатацию комплекс общежитий и образовательных зданий. Этот проект стал частью кампуса мирового уровня и позволил университету удвоить прием талантливых студентов.

Заместитель премьер-министра отметил перспективы программы строительства передовых университетских кампусов в России и подчеркнул необходимость ее расширения. Он добавил, что современные кампусы, создаваемые при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, основаны на комфортной инфраструктуре, развитии научной деятельности и современном образовательном пространстве.

Влас Северин