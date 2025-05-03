За 3 месяца от реализации сельхозпродукции в Татарстане получили 47,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства республики Ленара Гарипова (https://tatarstan.ru/index.htm/news/2412261.htm).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за I квартал получили 47,6 млрд рублей от реализации сельхозпродукции

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ В Татарстане за I квартал получили 47,6 млрд рублей от реализации сельхозпродукции

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

От реализации продукции животноводства поступило 35,8 млрд руб., что на 26% больше показателя прошлого года. В том числе за молоко получено 19,8 млрд руб., за скот и птицу — 13,2 млрд руб.

Производство молока составило 455,1 тыс. тонн, что на 5% больше, чем в 2024 году, скота и птицы выращено 102 тыс. тонн (рост 2%). В растениеводстве посеяно 595 тыс. га яровых культур.

В республике работают 54 кормовых центра, в 2024 году ввели 6 новых объектов. На господдержку предусмотрено возмещение 50% затрат на оборудование и 30% — на строительство.

На весенних ярмарках продано сельхозпродукции на 461,5 млн руб.

Влас Северин