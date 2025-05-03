За прошедшие сутки в Марий Эл ликвидировали 4 пожара

За последние 24 часа на территории Республики Марий Эл пожарные подразделения ликвидировали четыре возгорания. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.

В Медведевском районе республики огонь повредил садовый дом площадью 30 кв. м. В Новоторъяльском районе полностью сгорели баня и хозяйственные постройки на площади в 100 кв. м.

Еще одно возгорание произошло в деревне Якимово, где пламя охватило баню и летнюю кухню, а площадь пожара составила 50 кв. м.. В Советском районе огонь повредил автомобиль, площадь пожара составила около 6 кв. м.

К ликвидации последствий ДТП подразделения МЧС не привлекались.

Влас Северин