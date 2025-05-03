В центре Казани ввели временные ограничения для авто из-за подготовки к 9 Мая

В центре Казани вводятся временные ограничения движения и парковки транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ограничения действуют 3 мая с 18:00 до 22:00 и 7 мая с 16:00 до 23:30. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Ограничения будут распространяться на: площадь Тысячелетия (включая улицу Баумана), Кремлевская набережная, улицы Декабристов, Ташаяк, Право-Булачная, Лево-Булачная и Коротченко, а также проезд между цирком и Центральным стадионом, площадь перед стадионом «Центральный» и цирком, проезд между улицами Московская и Саид-Галеева.

Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения во время праздничных мероприятий.

Влас Северин