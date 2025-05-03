Следствие возбудило дело после гибели мальчика на пожаре в саратовском Марксе

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели подростка на пожаре в Марксе Саратовской области (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, утром 3 мая произошел пожар в частном доме по ул. Октябрьской. В медучреждение доставили 45-летнюю женщину и ее двух детей — 10-летнюю девочку и 16-летнего мальчика. Вскоре подросток скончался.

Следователи изучили место происшествия, предстоит провести судебные экспертизы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов