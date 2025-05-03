2 мая 2025 года на 82-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Татарстана, скрипач, дирижер и педагог Рустэм Утэй. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 82-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Татарстана Рустэм Утэй

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан На 82-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Татарстана Рустэм Утэй

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан

Рустэм Утэй родился 14 декабря 1943 года. В 1962 году он окончил Казанское музыкальное училище и начал преподавательскую деятельность в Ульяновской области. В 1965 году переехал в Казань, где продолжил работу в Детской музыкальной школе № 15. С 1966 по 1976 гг. был артистом симфонического оркестра Татарской филармонии.

В 1973 году Рустэм Утэй завершил обучение в Казанской государственной консерватории по специальности «скрипка», а в 1977 году получил второе высшее образование по направлению «оперно-симфоническое дирижирование». С 1983 года преподавал в Казанском музыкальном училище. По его инициативе в 1990 году был создан оркестр Государственной телерадиовещательной компании «Татарстан», которым он руководил до 2010 года.

Влас Северин