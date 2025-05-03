В Адлерском районе Сочи автомобилист погиб в ДТП с автобусом

В Адлерском районе Сочи произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла около 15:20 мск на улице Авиационная. По данным правоохранительных органов, 47-летний местный житель, управлявший автомобилем Lada Priora, не справился с управлением на правом повороте. Машину занесло, и она оказалась на полосе встречного движения, где произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом Volgabus.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте. Согласно предварительной информации, находившиеся в автобусе пассажиры и водитель не получили травм.

Алина Зорина